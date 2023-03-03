葉男敵不過女警的窮追威力，最後下車「投降」，由於他不願接受酒測，警方一共開出4張罰單。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

柔道金牌女警黃雅琳。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

柔道金牌黃姓女警發現37歲葉姓貨車男子酒駕，葉男認為女警可欺，踩油門「落跑」逃避酒測，不料，黃員不僅騎警車猛追，更下車追捕，葉男敵不過女警的窮追威力，只能下車「投降」，由於他不願接受酒測，警方一共開出4張罰單，葉男最高可能面臨共計24萬6000元罰鍰。

楠梓警分局加昌派出所黃姓女警員在德中路執行交通稽查取締勤務時，發現葉男駕駛未繫安全帶，且面容散發酒味及車內有酒氣，立即要求他將貨車停靠路邊，葉男假裝配合要熄火下車，卻踩油門加速竄逃，沿路瘋狂闖紅燈、逆向逃竄，見警網攔檢，最後將車棄置大學62街轉角後逃逸，黃員見狀下車跑步追補，成功將他逮獲。

葉男表示，因為酒駕害怕累犯被關才拒檢。由於員警告知拒測規定，葉男仍堅持拒測，警方只能依規定告發取締並移置保管其車輛。

葉男因拒測罰單（35條4項）價值18萬元，須接受安全講習並被扣車，警方另查出葉男根本沒有駕照，無照駕駛（21條1項）開罰6000元至1萬2000元，危險駕駛（43條1項）開罰6000元至2萬4000元，攔檢不停（60條1項）開罰1萬元至3萬元，所以葉男可能面臨總計最高新台幣24萬6000元的罰單，葉男為自己失慮的行為付出慘痛代價。