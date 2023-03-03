哈利在「60分鐘」（60 Minutes）專訪中直呼繼母卡蜜拉是「壞人」

自從哈利和梅根夫婦遠走美國後，對英國王室的攻擊不斷，但都不見查爾斯斷然下重手處置，還一度溫情喊話，伸出橄欖枝。不過，哈利1月10日才出了大爆料回憶錄《備胎》（Spare）短短24小時內，查爾斯11日就要他們搬出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）。

據《每日郵報》（Daily Mail）3日報導，盛傳查爾斯會這麼做，是因為哈利在回憶錄中反覆重砲轟擊繼母卡蜜拉。而在卡蜜拉和威廉王子支持下，查爾斯周二正式通知哈利夫婦，搬出在溫莎莊園（Windsor Estate）上的小別墅。由於王室風波不斷，查爾斯不想火上加油，因此這對他來說，顯然是個棘手的決定。

然而，據了解，查爾斯已到了認為，哈利在回憶錄，還有和梅根的網飛（Netflix）系列紀錄片中的說法，都已跨越紅線的地步。而據《鏡報》（The Mirror）報導，尤其令他火大的，就是哈利指控，卡蜜拉要為洩漏消息給媒體負責。

此外，哈利1月為了打書，接受「60分鐘」（60 Minutes）主持人安德森古柏（Anderson Cooper）專訪時說，卡蜜拉樂於和英國媒體建立關係，使她充滿「危險」，也正由於那樣，有人會「陳屍街頭」。此外，他還直呼卡蜜拉是「壞人」。

消息人士透露，哈利的種種指控對他與父兄的關係造成無可彌補的傷害。他們說，這是最後一根稻草，而哈利心裡十分明白，對父親查爾斯來說，卡蜜拉是道紅線，但他還是大剌剌地豁出去，硬是跨了過去。「無疑國王認為，這越了線—而這是不敬的終極行為。」