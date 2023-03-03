蘋果更新iPhone舊換新方案的回收價格，其中有4款iPhone不跌反升，並以iPhone 13 Pro上漲500元最多。

蘋果官方二手回收價最新價目表出爐，其中4款舊iPhone回收價格反而上漲，包括iPhone 13 Pro漲500元，iPhone 13多400元，以及 iPhone XR和iPhone X回收價上漲100元。

在各機型中，有5款iPhone 回收價格則跌價，包含iPhone 13 Pro Max調降1300元最多，iPhone 13 mini也跌了1200元，其他像是iPhone 12 Pro Max、iPhone 11以及iPhone 8，分別縮水100至200元不等。

值得關注的是，蘋果原先僅提供20款iPhone折價，本次再加入iPhone SE 3，總共增加至21款。從價目表來看，去年3月推出的iPhone SE 3，回收價格僅剩4500元，對比當初上市價格1萬5500～1萬9900元，手機價值只剩不到1／3~1／4。