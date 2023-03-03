歐系外資指出，由於人工智慧、繪圖晶片（GPU）／電競及中央處理器（CPU）占比增加，使潛在市場規模自2015年的18％增至2022年的61％，台積電的高速運算業務營收貢獻已增至42％，並支持至2025年整體營收成長維持逾2成目標。

受惠在AI加速器、網通及FPGA／特殊應用晶片（ASIC）的高市占率，自三星手中奪回NVIDIA電競訂單、AMD伺服器續增，蘋果、亞馬遜和Ampere等ARM架構CPU成長，獲英特爾Meteor Lake運算晶片塊訂單、平均售價更高，歐系外資看好台積電可望持續成長。

歐系外資表示，若AI應用於伺服器的滲透率翻倍至20％，可望使AI加速器市場需求自55億美元成長至110億美元，推估將可挹注台積電每股盈餘逾2元，按本益比15～17倍推估，相當於推動股價上漲約30～35元。

歐系外資認為，台積電股價本益比自2020～2021年的25～30倍高峰下修至目前約14倍。鑒於在半導體業中成長最快的應用領域中，台積電擁有取得高市占率的能力，認為人工智慧可望成為推動台積電評價重估的催化劑，維持「優於大盤」評等、目標價580元不變。