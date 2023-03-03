前航太工程師、航空作家王立楨分享，今天搭捷運被不認識的年輕人辱罵「你不覺得你很可恥嗎？」對方痛批他「國家養你們一輩子，你竟然賣情報給大陸？」讓他感到莫名其妙，直到後來才驚覺，原來是因為自己穿著飛行外套，看上去有點像軍人，才遭到陌生人無端辱罵，引起網友討論。

王立楨今在臉書上分享，早上搭捷運耳邊突然傳來一句「你不覺得你很可恥嗎？」本以為是夫妻吵架而未理會，轉過頭一看才驚覺這句話是衝著他來的。一位年輕人無端對著他嘶吼，讓他覺得莫名其妙，因為他很肯定自己不認識對方，而對方顯然也不認識他。

王立楨表示，他穿著一件飛行夾克，猜測對方恐將他誤認成軍人。而那位年輕人接下來痛批「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給大陸，你不覺得你很可恥嗎？」讓他瞬間理解自己為何被罵，但他什麼話也沒有說，只是靜靜的看著對方，因為在這樣的狀況下，與對方爭論是不會有結果的，而旁觀的民眾也都很安靜。

王立楨指出，看著眼前的年輕人，他突然想起多年前在舊金山機場，曾看到一位穿著軍裝的美國女兵，一群人搶著替她付麥當勞的餐費，感謝她對國家所做出的付出，而他今天在台灣被人誤會是軍人，竟在大庭廣眾之下被辱罵！這是什麼樣的思維？他們是受到了什麼樣的洗腦，不但不尊敬曾經捍衛過他們的軍人反而當眾辱罵？