竹山工業區無預警停電，竟是烏龍事件造成。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

竹山工業區3日上午9點突然無預警停電1小時，導致60家廠商被迫停工，引發業者反彈；經過南崗及竹山工業區服務中心向台電聯繫後，才知道原來是施工人員看錯施工時間。

台電公司為檢修竹山工業區線路及供電設備，原訂今天下午1點到2點停電；詎料，疑因台電工程人員看錯施工時間，造成早上烏龍停電事件，並非缺電。

台電南投區營業處表示，已經要求所屬工程人員，注意施工作業流程，避免類似意外發生；並請廠商業者在停電時，關閉總電源開關，以免送電過程造成電器故障。