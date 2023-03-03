竹山工業區3日上午9點突然無預警停電1小時，導致60家廠商被迫停工，引發業者反彈；經過南崗及竹山工業區服務中心向台電聯繫後，才知道原來是施工人員看錯施工時間。
台電公司為檢修竹山工業區線路及供電設備，原訂今天下午1點到2點停電；詎料，疑因台電工程人員看錯施工時間，造成早上烏龍停電事件，並非缺電。
台電南投區營業處表示，已經要求所屬工程人員，注意施工作業流程，避免類似意外發生；並請廠商業者在停電時，關閉總電源開關，以免送電過程造成電器故障。
竹山工業區3日上午9點突然無預警停電1小時，導致60家廠商被迫停工，引發業者反彈；經過南崗及竹山工業區服務中心向台電聯繫後，才知道原來是施工人員看錯施工時間。
台電公司為檢修竹山工業區線路及供電設備，原訂今天下午1點到2點停電；詎料，疑因台電工程人員看錯施工時間，造成早上烏龍停電事件，並非缺電。
台電南投區營業處表示，已經要求所屬工程人員，注意施工作業流程，避免類似意外發生；並請廠商業者在停電時，關閉總電源開關，以免送電過程造成電器故障。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。