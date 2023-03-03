媒體報導教育部要求16歲以上學生造冊，外界質疑是為戰時生產軍火做準備。教育部今天宣布，各校停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。

教育部依據民防法授權，於民國111年5月制訂「學校青年服勤動員準備分類計畫」，讓高中以上學校編組「學校防護團」，並要求各校在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，遭媒體質疑是要動員學生，在戰時投入救護及武器生產，引發爭議。

對此，教育部澄清，僅是用於平時完成人員編組、教育訓練，並無參戰疑慮。國防部也澄清，學校防護團是協助救護、消防，武器彈藥則是由國軍軍工廠生產，非學校防護團的服勤範圍。

行政院長陳建仁今天接受媒體聯訪表示，國防部檢討「全民防衛動員法」過程中，外界有一些誤會，但絕對沒有要學生上戰場、做武器，也沒有新聞箝制問題。

教育部今天稍晚發出新聞稿，宣布停止在「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，各校人員編組名冊回歸「112年度學校青年服勤動員準備分類計畫」留校備查即可。相關公函已請地方政府轉知轄內高中以上學校。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝接受媒體聯訪表示，過去名冊一直都留在學校裡頭，這次配合國防部的動員系統，讓各校填報青年服勤資料，引發媒體關注。教育部仔細評估後，認為只有在地方政府有人力需求時提出申請，學校才要推薦學生協助支援，沒有必要上傳系統，因此維持原本的編制作業、留校備查即可。

教育部重申，學校編組「學校防護團」是為實施相關教育訓練及配合年度定期防災演練、萬安演習等，培養學生在災難發生時發揮校園安全、自救、救人能力。

教育部表示，全民國防教育已列為高中的「部定必修」；防災教育、安全教育議題也納入12年國教課綱，並依國小、國中及高中階段，規劃適合學生身心發展的學習目標、學習主題與內涵。

教育部表示，會持續督導各級學校結合每年定期的防災演練、萬安演習，實施逃生避難演練，並落實防災教育、安全教育及全民國防教育。（編輯：李亨山）1120303