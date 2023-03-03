清境農場青青草原的富士櫻滿開，呆萌的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊穿梭櫻花樹下吃草。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

春天賞櫻不用飛出國，南投縣清境農場青青草原、觀山牧區、國民賓館及小瑞士花園等區域富士櫻滿開，農場趁機推出「幸福秘境野餐趣」，邊賞櫻還能跟綿羊互動，國民賓館中庭搶搭賞櫻商機推「見晴春日宴」，讓遊客在櫻花樹下用餐，場長林中行說，櫻花盛開，草原一片粉紅花海，預估花期到3月底。

南投縣仁愛鄉清境地區有大批歐洲建築，搭配合歡山群峰、清境農場綿羊，讓人仿佛置身歐洲瑞士，每逢春天八重櫻、富士櫻接力盛開，壯闊的山景與連綿的粉嫩櫻花，還有羊咩咩愜意的漫步在青青草原，吸引大批遊客朝聖。

「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊穿梭櫻花樹下吃草，牠們相當適應台灣的高山生活，已經繁衍後代。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場副場長王仁助表示，清境農場櫻花林集中在青青草原和五五階，目前富士櫻滿開，呆萌的「笑笑羊」瓦萊黑鼻羊去年6月到農場，適應環境並繁衍後代，笑笑羊家族漫步在櫻花下，低頭吃草之餘，也可抬頭看美麗的櫻花，療癒指數百分百。

清境農場搭櫻花商機，在國民賓館中庭推「見晴春日宴」。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

王仁助說，為了讓遊客感受櫻花樹下用餐的風雅，農場特別在國民賓館中庭花園推「見晴春日宴」，運用農場栽種的農作物烹煮，提供結合滇緬、原民料理的春日饗宴，另外也推出幸福秘境野餐趣活動，預估花期到3月底，呼籲遊客要把握時機來清境賞櫻花，留下幸福的記憶。