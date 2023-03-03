2023世界棒球經典賽A 組預賽將於8日至12日在台中洲際棒球場盛大展開，台中市長盧秀燕3日上午至洲際棒球場，開箱由MLB代表優化、升級的球場。她說，根據中央防疫指揮中心的指引，現在室內、室外都可以脫口罩，但呼籲「身體不適」或是「感冒生病」等，建議還是戴上口罩加強防護。

盧秀燕指出，根據中央防疫指揮中心的指引，現在室內、室外都可以脫口罩，因此大家可以大口呼吸新鮮空氣，好好享受世界一流的賽事，但呼籲「近期身體不適」或「感冒生病等症狀」的民眾戴上口罩，加強自己的防護也保護別人，這是例外的情形，否則大家可以脫口罩進行觀賞。

盧秀燕也透露，由於世界棒球經典賽是世界一流的賽事，因此所有政治人物爭相到台中，目前可以透露包括總統、副總統、行政院長、部會首長及立法委員等都希望到台中來，中市府會盡量配合做出好的安排，盡地主之誼、善盡接待，努力做好主人的角色。