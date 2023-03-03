BTS防彈少年團自從不再「少年」之後，各自演藝事業都有很好的發展，且在時尚領域各自擁有一天片，繼Suga拿下Valentino代言人，J-Hope榮登路易威登（Louis Vuitton）品牌大使後，先前已拿下Dior大使的Jimin(朴智旻)再下一城，成為珠寶品牌Tiffany & Co.全球品牌代言人，今早Tiffany官方IG釋出形象照，讓ARMY鐵粉雀躍不已。

Tiffany自從加入LVMH集團，行銷策略充滿活力，且更加年輕化，去年搶搭韓流風潮邀請BLACKPINK的Rose擔任代言人，廣受好評，隨即乘勝加碼簽下韓團BTS成員Jimin，即將推出個人首張專輯FACE的Jimin，在形象照中身穿深V黑色西裝，以疊戴的方式佩戴Tiffany最新款的Lock系列手鐲，渾身散發性感魅力。

Tiffany行銷暨執行副總裁Alexandre Arnault表示：「我們非常歡迎這位擁有多樣面貌的巨星成為品牌最新代言人。Jimin展現了Tiffany的活力、風格和現代感，我們很自豪也迫不及待將於今年春季推出與他合作的廣告作品。」