風光拿下生涯第7座FIFA（國際足總）年度最佳男球員的梅西（Lionel Messi），昨（2）日意外捲入了阿根廷一起襲擊案件，根據《ESPN》報導，由梅西妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）家族所經營的超市，當地清晨遭到2名騎著摩托車的騎士開了14槍，還留下了一張威脅梅西的紙條。

身為阿根廷第3大城市的羅薩里奧（Rosario），是梅西夫妻從小生長的家鄉，但當地因販毒集團林立導致暴力行為層出不窮，是國內犯罪率最高的城市之一。報導指出，沒有人在這起案件中受傷，也還不清楚為何兇嫌要對超市開槍，不過警方表示，兇手在地上留下威脅紙條，上頭寫著「梅西，我們在等你，Pablo Javkin也是個毒梟，他不會保護你的。」兇手提到的Javkin正是羅薩里奧市的市長。

Javkin在案發後也抵達現場，對於羅薩里奧的治安問題及缺乏警力資源感到非常失望，「羅薩里奧距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯只有300公里，我們期盼多一點打擊犯罪的資源，以保護這座為國家帶來許多榮耀的城市。」

35歲的梅西正與巴黎聖日耳曼進行合約談判，不排除離開球隊的可能，外傳他可能會回到家鄉球隊紐維爾效力，度過剩餘不多的職業生涯。梅西夫妻目前居住在法國，尚未對槍擊案公開發表言論，而阿根廷在本月底有2場友誼賽，梅西有望在奪下世界盃冠軍後，再次穿上阿根廷國家隊戰袍。