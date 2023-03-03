張姓選手跑動時踩到凹陷的坑洞、腳踝嚴重扭傷。（家長提供／袁庭堯高雄傳真）

主辦單位事後緊急整平場地。（家長提供／袁庭堯高雄傳真）

新竹市棒球場弊案害職棒球員受傷，2日全中運新竹縣網球資格賽竟也傳同樣憾事，高雄市左營區福山國中張姓選手取得領先優勢時，竟因場地凹陷，腳踝當場「翻車」扭傷、倒地不起。竹縣教育局表示是「選手不熟悉場地」，家長、校長怒批根本是驗收不確實。高市教育局強調，選手醫療費用將由主辦單位負擔，該賽事場次將延到會內賽再行辦理，會保障選手權益。

今年度全中運比賽的新竹縣網球資格賽2日第一天賽程傳出，高市福山國中網球隊的張姓選手疑似因為場地不平，跑動時踩到凹陷的坑洞、腳踝嚴重扭傷，當場倒地痛苦呻吟。

學生家長表示，張生經過多年練習正值巔峰狀態，原本的他帶著滿滿的自信參與本次賽事，第一場賽事就依據教練調度上場。儘管比賽過程中維持領先，但最後關鍵時刻卻疑似因場地不平整問題而嚴重扭傷腳踝，這場比賽也因此被宣告終止。不僅無奈的吞下敗仗，接下來復原之路，更是辛苦。學生未來升學保送的徑路，恐怕也會因本次的競賽未能奪牌而終止。

帶隊教師表示，當下驚覺場地有異狀，立即向主辦單位詢問場地的狀況。新竹縣教育局竟回覆「孩子對場地的不熟悉造成」。但據他們了解，該場地昨天才趕工完成，選手根本不可能有機會熟悉場地。再者，人工草皮的網球場，「地的平整」是驗收絕對的要求，家長和老師都質疑，該球場是否落實驗收程序。

校方和家長要求，在主辦單位處理完場地不平問題並釐清相關責任前，比賽應該先暫停，避免再有選手因此受傷。針對張同學疑似因場地問題而遭沒收比賽應給予復原後接續比賽的機會，對於本次受傷而需要的醫藥費及後續相關必要支出，主辦單位責無旁貸，必須全部負責。

主辦單位回應，該場地1日深夜還在施工，2日一早就開始比賽，選手根本無法有時間適應場地，呂校長也曾因此向大會表示抗議。

教育局表示，選手醫療費用將由主辦單位全額負擔，選手參加的混雙賽事場次可延到會內賽再行辦理，以保障選手權益。今日主辦單位也將開會研議，教育局將視會議結果評估正式行文。