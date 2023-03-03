日本男神級藝人木村拓哉和女星工藤靜香結婚23年，育有2個漂亮女兒，婚後感情恩愛如昔，是演藝圈著名的銀色夫妻，不過近日傳出兩人談好離婚，預計會在4月宣布此事，消息曝光後震驚各界，對此，工藤靜香僅簡短回覆：「隨便大家怎麼寫」，並未正面否認此事，昨(2日)晚仍在個人instagram曬出演出的畫面，心情不受婚變傳聞影響。

木村拓哉和工藤靜香傳出23年婚姻生變，據悉已於2023年1月劃下句點，兩人預計於4月宣布此事，而婚變原因疑似工藤靜香在《紅白歌唱大賽》後台遇到舊愛X JAPAN隊長YOSHIKI，由於舉止親密才傳出婚變傳聞，不過木村拓哉新劇預計四月開播，怕離婚消息模糊焦點，因此協議「暫不公開」，工藤靜香被問及此事時，僅簡單回覆：「隨便大家怎麼寫」，由於未正面否認，讓外界對於此事覺得不太單純。

不過工藤靜香的心情似乎沒受到傳聞影響，昨(2日)晚在instagram曬出參加電視台節目的演出照，只見她留著一頭長捲髮，身穿V領剪裁的粉色洋裝，將火辣的曼妙身材表露無遺，演唱中島美雪經典歌曲的她，如癡如醉的模樣相當沉浸在歌曲氛圍中，雖然雙頰略顯凹陷，依舊擋不住的巨星風采，接著發表演出感想時，不忘點名2位主持人大泉洋與戶次重幸，大讚兩人精采絕倫的主持功力。

木村拓哉去年因為新戲收視不佳，集數慘遭腰斬，傳出工藤靜香認為公司沒有好好保護老公，讓他得忍受這般恥辱，因此設法讓老公脫離傑尼斯，如今傳出兩人婚變傳聞，令人不勝唏噓。