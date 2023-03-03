北市中山區錦州街上一家酒店今日發生一起命案，一名56歲陳姓酒客今日上午欲框酒店小姐出場遭拒，惱羞成怒下竟朝酒店小姐狂砍6刀，刀刀刺往要害，送醫搶救後傷重不治，而陳男在店內還持刀企圖自戕輕生，最後被店家制止送醫，警方目前正在偵辦中，稍早送醫畫面也曝光。

警方調查，56歲陳姓男子平時會到錦州街一家酒店，固定找29歲張姓女公關坐檯陪酒，2日晚間陳男再度前往該店喝酒，一直喝到3日上午8時許，陳男要帶張女出場遭拒。

陳男不滿遭拒，惱羞成怒下掏出水果刀朝張女砍殺，造成張女身中6刀，其中，腹部、頸部各有兩處明顯刀傷，店家發現時，張女已無生命跡象，陳男正持刀企圖自戕輕生，身上胸部、腹部都有刀傷，工作人員趕緊制止並報警將兩人送醫救治，張女經搶救後仍宣告不治，陳男並無大礙，警方將依殺人罪嫌送辦。

據悉，工作人員聽到爭吵尖叫聲緊急趕往包廂查看，赫然發現張女倒臥在廁所，已無生命跡象，而陳男打著赤膊持刀自戕，左胸及腹部有刀傷。

警方到場後，在垃圾桶發現作案用的凶刀，當場將陳男依殺人現行犯上銬逮捕，並將兩人送往馬階醫院急救，但張女仍傷重不治。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980