行政院長陳建仁今赴立法院報告疫後特別預算案，相關單位也列席，國民黨立委曾銘宗質詢時點名財政部長莊翠雲上台，他問，「院長把你擺錯地方你知道嗎？」莊翠雲回應，委員指教，她虛心接受；曾銘宗表示，陳建仁用你，只是為了多一位女性閣員，質詢你只是要凸顯蔡政府和陳內閣用人極度誇張。

曾銘宗上台質詢出了幾題有關財政相關的題目，他詢問莊翠雲，110年全國稅收超收多少？莊答，「大概超收2000億左右」；曾接著問，111年全國稅收超收多少？莊說，「5000多億，中央部分是4002億」；曾銘宗說，兩個都錯，110年超收4327億、110年超收5237億。

曾銘宗繼續問，今年政府總預算歲入編列多少，莊翠雲回，「2兆6千多億」；曾銘宗表示，「不對，2兆5790億」，曾問，「稅扣收入編多少？」莊回，「1兆9千多億」；曾說，「是2兆1949億」。

曾銘宗接著問，「再請教稅入跟稅課收入差別在哪裡？」莊翠雲說，「稅入當然除了稅課收入，還有其他財產收入以及營業收入涵蓋項目比較大」，曾銘宗繼續問，「今年主計總處預估GDP成長率是多少？」莊答，「2.12」；曾問，CPI年增率是多少？莊回，「2.16」。

曾說，他沒有出太難的題目，大概對一半，而且都是財政ABC，還沒有出太難為難你，以你的專業，可以做一個非常優秀的國產署長或是一位督導國產業務稱職的次長，但是院長把你擺錯地方，這樣的解讀你是否贊成？莊翠雲說，委員的指教，虛心接受。

曾銘宗表示，今天跟你質詢是凸顯蔡政府和陳內閣用人不講專業，財政部長何等重要，你去問財委會歷屆委員，莊翠雲次長會不會當部長，你去問財政部同仁，莊翠雲會不會升財長，有99％的人不認為你會升部長。

曾銘宗表示，他也知道這次內閣改組過程，陳院長是為了多一位女性，你也敢接，他在這裡只是先誠懇跟你說，下次財委會開始，就看著你如何承受財委會的炮。