111學年度高中木棒聯賽進入4強階段，2度陷入落後的穀保家商靠著林佳緯、張鐿騰在5局下適時安打攻下2分逆轉，加上第3任投手張峻瑋4.1局失1分踩住煞車，以3比2險勝台東體中，搶下首張冠軍戰門票。

穀保此役推出蕭齊先發，但他僅投1.2局就被換下場，接手的黃仲翔中繼1局被敲2安，因場內全壘打失1分，張峻瑋在3局上2出局滿壘時上場「救火」，他成功讓打者敲出三壘滾地球，最終後援4.1局，被敲2支安打，投出5次三振，因暴投失掉1分。

意外陷入苦戰，總教練周宗志賽後也與球員集合講話許久，「這個投手（于智權）對我們來說應該是攻擊得到，但第一局嗆司沒有把握住滿傷的，因為又輪到中心棒次，小朋友心態有點鬆懈，賽後主要是提醒他們在場上不能鬆懈，不管對到什麼球隊都要把本分做好。」

穀保今天丟掉的2分1分是因為右外野手林盛恩判斷失誤形成場內全壘打，第2分則是因為暴投後捕手找不到球，讓二壘跑者一口氣回到本壘，周宗志認為，第2分是比較不應該掉的。

周宗志也提到，今天比賽本就設定讓3位二年級投手登板，比較可惜的是蕭齊，「如果第一局有攻下來，他應該可以拉長投球局數；黃仲翔可能有受到林盛恩失誤影響，不然投起來比前一場好很多。」

穀保辛苦搶下首張冠軍戰門票，挑戰隊史木棒聯賽第6冠剩最後一步，也是繼106學年度後挑戰再度登頂，將碰上普門高中與鶯歌工商間的勝方。