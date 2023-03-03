食藥署今公布，一款維他命B注射劑「硫胺明注射液50公絲」因藥品從透明轉為暗黃色，需在3月21日前下架回收。這款產品為處方藥，用於維他命B1缺乏症的病患，以點滴方式使用，衛生單位已要求個醫療院所停止調劑和供應。

「硫胺明注射液50公絲」為處方藥，市占率為15％，健保年度用量為2萬7000支。食藥署藥品組科長洪國登表示，這款藥品主成分為Thiamine hydrochloride，主要用於維他命B1缺乏症，以點滴方式注入病患體內。

洪國登表示，維他命B1 容易受到光、外界反映而變色。近期衛生單位接獲醫院反映，原本應為透明、澄清的「硫胺明注射液50公絲」轉為淡黃色，請廠商啟動調查後，發現廠內庫存也有部分轉為黃色，因此啟動預防性回收。

「硫胺明注射液50公絲」問題產品共2批，批號為2204142及2103112，目前已售出15萬支，業者需在3月21日前完成回收。食藥署請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。若業者未如期回收，可依《藥事法》處以20～500萬元的罰鍰。