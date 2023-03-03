副總統賴清德3日到後壁區參加2023年台灣國際蘭展開幕儀式，提出台灣蘭花可像荷蘭的鬱金香，為農民帶來更大經濟價值的願景，面對台南市議長賄選案不予回應。台南市長黃偉哲表示，任何人想從中攻擊台南與賴清德，都是不好的。

副總統賴清德（左五）期許後壁蘭展參考世界蘭展作法，未來更加進步。（程炳璋攝）

台灣國際蘭展邁入第19年，與世界蘭展、東京蘭展躋身國際3大蘭展之一，世界蘭花會議明年將在台南舉辦，迎接台南建城400年。

副總統賴清德（中間藍西裝者）聽取蘭展人員介紹，提出意見。（程炳璋攝）

台灣國際蘭展今年由農委會主導，4日開展，3日舉辦開幕儀式，展期16天。主題館「蘭花魔鏡」以「蘭花」與「恐龍」雙主角展出，進館如同置身遠古森林，探索蘭花DNA傳遞與育種。競賽館內的各類蘭花評選，最後以華園蘭園培育的蝴蝶蘭被選為全場總冠軍。

賴清德出席稱讚台灣蘭農與專家對蘭花的育種能力，每年都能開發出新品種，未來要吸許更多的國際經驗與優點，持續進步。

賴清德表示，後壁區舉辦國際蘭展已19年，台灣蘭花生技園區占地900多公頃，每年產值72億元，成果驚人。蘭花的生物科技已可培養出土耳其與烏克蘭的國旗色花朵，除了創造產值，也傳達對世界的關心。

賴清德提出願景，希望地方與中央合作，將台灣蘭花作為最有經濟價值的花種，如同荷蘭發展鬱金香產業一樣，為農民帶來更大經濟價值。

正值台南市議長賄選案發燒，在野黨呼籲賴清德處理邱莉莉、林志展涉入的賄選案，賴清德面對外界詢問不願答覆。黃偉哲表示，案件已經起訴，交給法院審理，任何人想假借案件從中攻擊台南與賴清德，都是不好的。