苗栗縣長鍾東錦頒發加菜金給苗栗警分局。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒發加菜金給竹南警分局。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒發加菜金給頭份警分局。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒發加菜金給通霄警分局。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒發加菜金給大湖警分局。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦頒發加菜金給縣警局刑大。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦3日上午偕同縣議長李文斌、副議長張淑芬等慰勉苗栗縣警局官警辛勞。（謝明俊攝）

苗栗縣警局執行今年度首波「全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動」，在苗栗地檢署指揮下，動員警力1067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪，交出亮麗成績，縣長鍾東錦與縣議長李文斌、副議長張淑芬等人，3日上午赴縣警局頒發加菜金，慰勉專案有功人員，同時感謝縣警局長莊勝雄帶領警察局團隊以認真、積極態度，全力查緝案件，齊心守護苗栗縣治安。

苗栗縣警局執行這次專案成果，計有檢肅治平目標3件22人，查獲詐欺集團7件26人，毒品分裝場2件3人、販賣及持有毒品案19件21人，其中3人獲法院裁定羈押，計查獲各類刑案223件225人，另查扣第1級毒品海洛英39.01公克、第2級毒品安非他命134.22公克、大麻2.9公克、第3級毒品愷他命409公克、卡西酮1600公克、毒咖啡包1200包、火藥式槍枝、模擬槍與操作槍各1支、毒品分裝器具3組、研磨機1臺、封膜機2臺、現金317萬2300元、做案用刀械棍棒1批等證物。

掃黑、打詐、緝毒是政府重點工作，縣長期勉警察局再接再勵，全力查緝以有效淨化治安，對於影響治安的因子也絕不姑息！此外，縣長特別提醒同仁辦案要注意執勤安全，多關心自身健康狀況，有了健康身體，才能偵破各類案件。

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