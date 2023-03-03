19歲曾姓職業軍人和一名15歲的少女祕密交往，天天在營區內和女友直播視訊，還央求女友洗澡時也要讓他欣賞，少女母親發現女兒洗澡帶著手機，螢幕還出現一名男子的直播畫面，氣得直接報警。高雄地院審酌曾男非以金錢利誘少女裸體直播，最後依違反兒少性剝削防制條例等罪判他緩刑3年。

曾男和少女2021年11月開始交往，但礙於職業軍人身份，放假時間有限，平時在營區內只能偷偷靠視訊和女友聊天，一解相思之苦。少女不只多次拍下性感裸露的照片傳送給曾男，甚至連洗澡時，都直接開直播，讓曾男欣賞一番。

某次少女的母親發現，女兒洗澡時竟在一旁擺放手機，畫面中出現曾男的臉孔，當場氣得報警。警方事後查出，曾男與少女已發生過3次性行為，曾男也坦承犯行，並與少女的家屬和解，獲得原諒。

法官認為，曾男自己也才19歲，正處於對性事懵懂的年紀，血氣方剛之下，與異性相處尺度拿捏失據，實在不可取。但考量兩人是單純的男女朋友關係，依法酌減其刑。3次性行為判4月，誘拍裸照和直播洗澡部分判徒刑1年7月，均緩刑3年，應接受法治教育3場次，可上訴。