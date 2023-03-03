全動法修法掀議！秀文件稱「馬時代」就有了 柯建銘轟在野黨：適可而止

國防部近日預告將修正《全民防衛動員準備法》，引發爭議，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘坦言，《全動法》上網時大家有點驚訝，但經溝通後肯定國防部負責態度，而相關修法還在草擬，還未到行政院階段，因此在立法上沒有時間表，呼籲在野黨不要拿國家安全做抹黑。

柯建銘說，《全動法》是國防部主動提出，研議的時候沒有跟黨團溝通就直接上網，造成很多誤解，昨天、前天晚上黨團成員和各部會溝通，副院長有來，已經定調清楚，全動法上網的時候大家有點驚訝，國防部也表示抱歉，説並未溝通，肯定國防部負責態度，這是溝通問題，誤解應該解釋清楚。

柯建銘指出，學生動員過去早就有了，卻被講成「娃娃兵」，這攻擊性的名詞，前總統馬英九時期，台北市政府就有學生動員計畫、包含如何編組，這是過去就有的，這次修法也並未提到這部分，若造成誤解就必須解釋清楚，這是國家安全問題，在野黨別再無限上綱、污名、抹黑，有疑慮部分就解釋清楚。

柯建銘強調，這個法本身在國防部草擬中，連到行政院階段都還沒，昨天重大結論就是，把該法被誤解的部分解釋清楚，離送立院還有很長距離，政院先盤整清楚怎麼回事。

柯建銘表示，立法上沒有時間表的問題，呼籲在野黨，國家是一體的、國家安全是大家的，攻擊適可而止、把事情釐清，不要造成人心惶惶，拿國家安全做抹黑攻擊是有點不道德。