高市府積極推動促參及開發案件，2022年成功招商簽約「高雄多功能經貿園區特貿三土地都市更新事業案」、「橋頭再生水BTO案」及「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」等9件重大公共建設及開發案件，經財政部統計，民間投資金額高達708億元，位居全國之冠。

財政局長陳勇勝表示，高雄市長陳其邁上任後推動促參業務改革，成立促參推動委員會，從2020年民間投資金額僅4.76億元，2021年增加至75億元，2022年更是大幅成長150倍，並突破歷史新高，榮登全國招商王。

財政局指出，高市府今年仍將持續積極推動招商，目前廠商參與投標的有「高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者案」及「第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置BOT案」，目前正進行評選甄審作業中，預估這2案民間投資金額將達69億元。

另外，今年上半年即將公告招商的案件有「高雄捷運橘線大東站(O13)北側商業區土地開發案」、「捷運Y10站聯合開發案」及「高雄市楠梓再生水BTO案」，未來還有「左營區機20公辦都市更新案」及「岡山行政中心公辦都市更新案」將陸續公告招商，各案均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等各項區位優勢。