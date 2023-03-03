宜蘭縣政府定調，到雙北的通勤月票為1800元。（本報資料照片）

交通部推動「中央促進公共運輸使用方案」，民進黨宜蘭縣議會黨團今天（3日）抨擊宜蘭縣政府無作為，未加入1200元月票的「北北基桃」生活圈，副縣長林茂盛回應說，2月9日就有爭取納入，但交部報院結果維持原生活圈，宜蘭已向交部提報1800元到雙北的通勤月票方案。

民進黨縣議會黨團總召陳俊宇說，3月1日交通部長王國材到宜蘭視察，他就建議宜蘭納入北北基桃生活圈，讓宜蘭的通勤族也能使用優惠月票，當時王國材回應尊重縣府想法，可是觀察縣府動態卻沒積極作為，讓縣民非常失望。

議員陳文昌說，縣府的不作為讓縣民變成三等國民，宜蘭既不在北部生活圈，也沒有花東發展條例，原因就是縣府沒擔當；不論是跟北北基桃合作，或是縣府自提，交通部給國民的權益，不要到最後宜蘭縣拿不到。

林茂盛表示，縣府在第一時間就明確表達要加入北北基桃生活圈，但交通部報行政院的簡報，還是維持原生活圈，交通部所做決定是傾向宜蘭採另外單獨縣市來處理；3月1日王國材到宜蘭，提出尊重宜蘭加入北北基桃或單獨提報後，縣府也積極研議。

林茂盛說，3月2日北台8縣市會議，各縣市對月票收費、票證整合、補助方式都有熱烈討論，都期望中央可以提高、甚至全額補助地方政府；宜蘭沒有納入北北基桃，主因是交通距離、交通動線與其他縣市有所差異。

他指出，交通部補貼跨城際通勤月票是3折到5折，縣民每月通勤支出約6000元，縣府遂採3折方式以1800元月票價格報中央，如縣府負擔1成，1年須增加3600萬元預算，如月票價格與北北基桃1200元相同，就形同2折，是不符交部補貼範圍；而縣內通勤族平均支出是2500元，縣府提出是5折、1250元月票方案。

林茂盛解釋，如宜蘭另外加入北北基桃1200元方案，相對民眾負擔也會增加；宜蘭的城際型通勤月票不含捷運、鐵路，縣府會積極爭取月票可以包括其他大眾運輸。