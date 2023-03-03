日媒《日本經濟新聞》近日1篇報導稱台灣最大的問題是「共諜太多」，總統蔡英文至今無法掌控軍隊。對此，資深媒體人黃光芹認為，國軍保家衛國，豈容被汙名化為共諜？並痛批「不能適時保護國軍的統帥，才是真正無法掌握軍隊的統帥」。

前航太工程師、航空作家王立楨今(3)日在臉書透露，今早做捷運時，因穿飛行外套，被認為是軍人，遭路人痛批「國家養你們一輩子，你竟然賣情報給大陸？」黃光芹今發文提及此事，並認為由此可知日媒那篇報導已在民間發酵，至今不見蔡總統和國防部嚴肅以對，「若非大鵬前部長馮世寬在立院一夫當關用粗口駁斥，恐怕現正掌控軍隊的當權者，尚且不痛不癢」。

黃光芹表示，現在國軍的組成，已不分本省、外省，且是來台國軍的下一代、下兩代、甚至下三代，由他們接棒負責保家衛國，「尤其共機頻繁擾台，空軍飛行員冒著生命危險在天上飛，豈容被汙名化為共諜？」

黃光芹痛批，不能適時保護國軍的統帥，才是真正無法掌握軍隊的統帥，並質疑平常喊認知作戰喊得震天價響的民進黨，現在人都跑到哪裡去了？