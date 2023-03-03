28歲香港名媛蔡天鳳遭碎屍案震驚華人社會，她與前夫家人之間的恩怨情仇也被曝光，蔡天鳳的好友英皇前歌手周英杰（現改名：清晞誦）今(3日)受訪，坦言蔡天鳳去年11月就發現前夫一家對她態度大轉，講話尖酸刻薄，但後來蔡天鳳包場看電影，前夫跟前夫哥哥依舊到場，周英杰以為雙方沒事了，沒想到爆出這起兇殘命案。

蔡天鳳18歲時和鄺男結婚，生下一子一女，因性格不合3年後和平離婚，2016年她梅開二度與譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris結婚，但和前夫一家仍有密切來往，3年前還出錢買上億豪宅登記在前公公名下，本以為是孝順長輩的好事一樁，未料去年提議因為想轉賣豪宅引發殺機，前公公更對她脫口說出：「你賣樓不安置我們，我殺了妳」，外界好奇蔡天鳳為何不去年就跟前夫一家斷絕往來，她的好友周英杰受訪則道出其中秘密。

據《明周娛樂》報導，周英杰表示，Chris現在陷入低潮，於是他便跳出成為受害者家屬和傳媒之間的橋樑，本周二Chris一家已經到警局作筆錄，目前除了希望案情早日水落石出，Chris更明白蔡天鳳的兩個遺願，一是要照顧好4個小孩，二是要繼續營運愛豹仕愛心慈善機構，繼續把愛傳下去，以慰蔡天鳳在天之靈。

周英杰回憶，其實蔡天鳳遇害那天晚上兩人本來約好要吃晚飯，他帶了兩瓶酒到雲南米線等蔡天鳳，但一整晚都沒接到電話，他以為臨時改期，沒想到是永別。至於蔡天鳳和前夫家的關係，周英杰說其實蔡天鳳一直都知道前夫被通緝，但見他可以在香港、大陸兩地跑，以為已經和解處理好了，便沒想太多；不過，去年11月蔡天鳳就曾跟周英杰抱怨前夫一家態度異常，對她說話變得很刻薄，今年1月蔡天鳳為電影的慈善首映會捐錢包場，前夫跟前大伯都出席，令周英杰無奈問：「說真的，你怎麼會猜到一個通緝犯還可以到處跑？」

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