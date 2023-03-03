今年清明節連假自4月1日（周六）至4月5日（周三）共5天，為鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，高速公路於清明節連假前2周休（3月18日、19日及26日，共3日）採單一費率再7折收費；另清明節前一周六（3月25日）是補班日，隔日（3月26日）國5北向不採高乘載管制。

2014年起，高公局於清明節連假前的周休就採通行費率優惠，以鼓勵民眾提前掃墓分流，避免過度集中於清明連假。高公局表示，經統計，通行費優惠的周休例假日，交通量會比一般周休約增加1成，可分散清明節掃墓車流。經試算小型車單一費率再打7折通行費率是每公里0.63元，台北（圓山）至高雄通行費僅213元，比一般費率343元省130元；但短途（每日行駛42公里以下）費用略有增加，呼籲短途改行駛地方道路，均衡各級道路使用。

高公局表示，本次清明連假期間，每日採單一費率及0至5點暫停收費；尖峰時段國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林匝道封閉、國1內湖至頭份及國3木柵至香山南向高乘載管制與國5蘇澳至頭城北向高乘載管制等措施，詳見高公局網站、高速公路1968App或

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