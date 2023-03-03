蔡英文總統今接見「中華民國童軍總會代表團」，肯定所有童軍夥伴為台灣帶來積極正向的力量，在國際事務上也展現台灣人道關懷的精神。她期許大家持續關心國際議題、積極參與國際事務，讓世界看到台灣，也讓世界走進台灣。

總統致詞時指出，後天就是3月5日童軍節，她以中華民國童軍總會會長的身分，預祝全國童軍夥伴，童軍節快樂。

總統指出，今天現場，有6個階段的童軍夥伴；從年紀最小的「稚齡童軍」，到20歲以上的「服務員」。她很高興見到大家不分年紀，一起加入童軍大家庭；也相信透過投入童軍運動，各位夥伴都能相互關懷，一起學習成長，有非常豐富的收穫。

總統提到，童軍夥伴不僅提升自我成長，也幫助社區和服務社會，為台灣帶來積極正向的力量。在國際事務上，也能看到童軍夥伴的努力和貢獻，像是近來土耳其和敘利亞發生震災，童軍總會協助物資的募集行動，讓災區能夠獲得支援物資，展現出臺灣人道關懷的精神。

總統感謝童軍夥伴們的付出，也期許大家持續關心國際議題、積極參與國際事務，讓世界看到台灣，也讓世界走進台灣。

總統說，未來還有很多事要一起做、一起完成，相信在鄭文燦理事長的帶領之下，童軍總會將持續提升童軍教育的內涵，讓童軍活動與時俱進，吸引更多青少年加入童軍的行列。「我們一起繼續努力，讓童軍運動更加蓬勃發展，也祝福各位夥伴，未來有更多的成長和收穫。」