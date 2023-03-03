南韓與美國軍方今天宣布，13日至23日將舉行連續11天的自由護盾（Freedom Shield）聯合軍演，這項針對北韓核武及飛彈威脅的大規模軍演很可能引發北韓高強度挑釁行動。

韓美軍方今天發布聯合軍演計畫，稱這次軍演是為因應北韓不斷升級核武及飛彈能力，以及從近期戰爭與糾紛帶來的經驗教訓，將透過反映當前安保環境變化的模擬劇本進行相應演習，提升韓美同盟的應對能力。

13日起將舉行的自由護盾聯合軍演期間，韓美軍將集中進行雙龍聯合登陸訓練及聯合特殊作戰訓練等20多種演習，聯合野外機動訓練也將時隔5年恢復至過去的鷂鷹（Foal Eagle）訓練以上等級，命名為「戰士護盾野外機動訓練」（Warrior Shield FTX）。

鷂鷹訓練屬戰區級聯合訓練，是具實戰性質的野外訓練，但在2018年底兩韓關係和緩的文在寅政府任內宣布中止進行，改為較低強度的小型部隊演習及模擬訓練。

另外據韓聯社報導，軍方雖未公開發布，但美軍也將派出航空母艦參與航母打擊群訓練，同時也將進行美日韓飛彈警報訓練等，預期美軍將派遣核動力航母尼米茲號（CVN-68），可探測、截擊彈道飛彈的神盾級驅逐艦，可搭載戰斧巡弋飛彈的核動力潛艦等。

隨著聯合軍演規模大幅升級，韓美軍方也預期北韓可能發動高強度挑釁行動，將為此提高對北韓監視與警戒狀態。對於北韓可能的反彈，駐韓美軍強調，自由護盾聯合軍演為防禦特性的常規訓練；南韓軍方則表示，不會容忍任何違反919軍事協議的挑釁行為。