穀保家商在111學年度高中木棒聯賽4強賽，靠著張峻瑋後援4.1局僅失1分好投，以3比2險勝台東體中，目前高二的張峻瑋成長幅度有目共睹，目前他也在多練1顆指差變速球，希望能夠更混淆打者。

張峻瑋在這屆木棒聯賽前段主要擔任先發投手，來到比賽後段則是擔任後援，今天他也是在滿壘危機時登板，「後援要更謹慎，想辦法解決危機，當下告訴自己不能保送，這是三年級學長最後一個大賽，也想幫他們拿冠軍。」

相較於先發任務，張峻瑋更愛「拆炸彈」的成就感，「這也能幫助我的抗壓力提升。」至於是否後援比較可以盡情飆球速？他笑著說：「我本來就很愛催球速。」

總教練周宗志也提到，二年級的投手蕭齊、黃仲翔、張峻瑋都有在成長，但張峻瑋成長幅度更大，「不管在變化球、控球都進步很多，但希望他的身體強度要更好，因為球速變快，擔心他的身體強度跟不上，若跟不上怕受傷風險會變高。」

張峻瑋也提到，自己在木棒聯賽前也多練1顆指差變速球，教練也叫他多看林盛恩、林佳緯怎麼投變速球，「我有問他們，他們也都有幫助我，握的方式跟直球差不多，我的則是比較像盛恩的握法。」今天比賽中雖然也有投幾球，但他笑說還沒那麼準，目前也大約練到50％而已。