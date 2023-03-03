受傷學生3日仍出現賽事現場，並在家人攙扶下步出球場。（邱立雅攝）

全中運網球項目資格賽2在新竹縣竹東開賽，卻爆出人工草皮場地不平，導致有國中生選手扭傷退賽，經各校教練、教育局緊急開會討論，決議原場地延賽。針對網球場狀況，教育局認為選使扭傷是鋪沙不足，已要求竹東鎮公所、包商、監造在比賽完後，替場地鋪沙。

睽違47年再辦全中運，新竹縣政府去年即卯足勁準備，未料正式比賽還沒開始，資格賽就爆出問題。網球資格賽2日當天就發生選手扭傷棄賽意外，甚至還被爆出場地在賽前才完工，現場也有學生透露，1日當天還看場地練習時，現場4面場地僅完成3面，第4面場地還在鋪草皮、撒沙。

3日當天就出現一名南部國中生腳扭傷意外，教育局緊急召開會議，除針對人工草皮球場地不平造成選手受傷事件，向參賽單位道歉之外，也跟各校商討後續賽事安排。經執委會提出兩方案，包括賽事順延，待改善場地後再延續賽事，其二是更換到竹南場地進行全部賽程，最決議維持原地延賽方案。

現場有參賽學生表示，雖然曾經在人工草皮場地練習過，但通常正式比賽時，還是硬地與紅土場地居多，此次是第一次在正式賽事遇到人工草皮，且因為人工草皮在比賽時還需分心注意球場狀態，2日有選手受傷後，教練也提醒大家要以安全為重。不過該名學生透露，正常來講場地剛鋪好無法即刻進行賽事，須等幾天草皮吃沙後較適合。

至於傳聞中有人在球場發現刀片，參賽學生也表示，確實現場有聽到傳聞，但自己沒看到。不過教育局體健科澄清，有傳聞提到中正網球場看到刀片，但經大會、裁判以及工作人員確認，現場沒有刀片。

體健科長張晉嘉表示，2日當天選手受傷當下，已請現場醫務組緊急處理並陪同送醫，確定無大礙。針對外界對選址有疑慮，張晉嘉說明，中正網球場本就是人工草皮，去年也邀請專家學者確認場地符合比賽規格，對於因場地不平造成學生受傷，後續後續也要求竹東鎮公所、包商、監造與建築師，在賽後要到場地鋪沙。但3日上午仍有學生扭傷。