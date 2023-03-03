王品自1995年起舉辦同仁國外旅遊，除了2020～2022年因疫情調整為國內旅遊外，25年來累計出國人次近5萬人，足跡遍及埃及、希臘、芬蘭、紐西蘭等33國。隨著疫情影響漸入尾聲，董事長陳正輝去年底宣布，集團將自今年起重啟同仁國外旅遊。

王品今年攜手長期合作的華郁旅遊及東南旅遊，規畫馬來西亞、日本、土耳其、馬祖4條國內外同仁旅遊路線，並提高同仁補助至每人1.9萬元，帶動報名人數創下逾6千位共襄盛舉的新高紀錄，為旅遊業挹注1.7億元業績，首發團26日將出發前往馬來西亞。

王品今年同仁海外旅遊包括馬來西亞4日、日本關西5日、土耳其10日遊等遊程，同時不忘支持國內觀光旅遊業，在2020～2022年共出發128團、近7千人前往阿里山、小琉球、龜山島、太魯閣、澎湖等地觀光後，今年續規畫馬祖3日遊，並將參與公益淨灘活動。

華郁旅遊感謝王品在疫情艱難期間，仍持續支持國內旅遊業，表示此次馬來西亞、日本之旅肯定會讓王品同仁耳目一新。東南旅遊則表示，迎來疫後旅遊潮，王品集團率先踏出國門，以實際行動為台灣旅遊業者打氣，對此量身規畫馬祖、土耳其行程，希望讓大家玩得盡興。