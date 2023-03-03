蔡英文總統今頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰兩人對國家及社會發展的貢獻與付出，「未來，我們還要一起努力」。

總統致詞時提到李大維和沈榮津曾經是執政團隊最重要的成員，一位是長於外交、兩岸及國安領域，另一位是長於經濟、產業及能源領域。過去兩人在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，專業優秀的表現，大家也是有目共睹。

總統指出，李前秘書長長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為台灣創造更寬廣的外交空間。後來出任國安會秘書長和總統府秘書長也都盡心盡力，提供許多重要的建議及協助。現在更把畢生的功力，投入兩岸領域，為臺灣推動兩岸交流，也為臺灣守護區域的和平穩定。

總統說，今天頒授「一等卿雲勳章」，感謝李前秘書長多年來為國家的奉獻付出。

總統表示，沈榮津前副院長是財經領域的專家，字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達。

總統提到，疫情初期面對大量口罩的需求，沈前副院長馬上協調廠商，快速建置產線，是口罩國家隊的重要推手，其所主導的「投資臺灣」方案，更是讓臺灣在這幾年經濟穩定成長。

她說，此外，積極推動半導體等國家戰略產業的發展，是中小企業最好的朋友，更協助政府帶領跨部會，一起投入淨零轉型，加速再生能源的發展。今天頒授「一等景星勳章」，感謝沈前副院長辛苦的付出。

總統說，現在李前秘書長及沈前副院長，在不同的工作崗位上繼續發揮所長，為臺灣奮鬥打拚。她要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。

今在場觀禮者尚包括李大維夫人池琳、沈榮津夫人沈陳明玉、長公子沈佑謙、二公子沈卓緯等親屬。