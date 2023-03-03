林園分館將辦30周年慶活動。（洪靖宜攝）

高雄市圖書館林園分館今年已經開館邁入第30年，為了歡慶30周年，林園分館舉辦一系列活動，其中將號召10年前圖書館大改造時期，照片中的志工和小朋友回娘家。主任李文娟說，許多孩子長大後，可能因為升學等因素越來越少機會回圖書館，藉由此活動喚回起家長和小朋友對圖書館美好回憶，重新踏進圖書館。

高市圖書館林園分館今年成立30周年，為了歡慶這里程碑，林園分館將舉辦一系列活動，其中一主題就是「尋人啟事」，一張張10年前的照片，許多孩子們都還相當稚嫩，有的還被父母親抱在懷中，經過10年，林園分館要找回這些曾參與過大小事的孩子跟家長，再次重回圖書館。

「人生能遇到幾個30年！」，主任李文娟說，今年圖書館適逢開館30年，加上10年前曾歷經過大改造、重建，當時留下許多珍貴照片，因此希望能透過照片，尋找當時曾參與過圖書館大小事的小朋友，由於10年間，孩子們變化一定相當大，也可能因為升學等因素越來越少機會回圖書館，希望能藉由活動喚回起家長和小朋友對圖書館美好回憶，重新踏進圖書館。

活動除了尋人啟事，另外，還會陸續辦理作家講座、週日市集、世界書香日和閱讀闖關活動，一項項活動，希望親子能重溫這美好回憶。