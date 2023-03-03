台股IPO市場愈趨火熱，長佳智能1日掛牌上櫃，成為繼偉康科技後今年第二檔IPO個股後，後續龍德造船、長榮航太、雲豹能源、泓德能源、永道-KY等也將於3月陸續掛牌，台股喜迎今年首波IPO狂潮。

長榮航太2～6日進行公開申購，並將在8日公開抽籤日，其公開申購價格為68元，長榮航太3日於興櫃市場股價走揚，盤中上漲5％以上，最高價更觸及100元整數關卡，為其在興櫃第四度叩關百元價，換算中籤投資人有望一舉抱走3.2萬元大紅包。

長榮航太申購2日啟動，總計辦理公開申購張數共3,700張，在申購首日就吸引26.84萬張申購單，投資人積極卡位試手氣，跨國旅遊復甦，勢必將帶動飛機維修需求回溫，挹注其業績成長動能，市場看好長榮航太在「金雞母」長榮集團光環加持下，上市後有望挑戰百元價，申購意願料將大增。

此外，永豐金已在1月公告將辦理現金增資發行新股7.5億股，每股認購價15元，80％由原股東依持股比例認購、10％保留給員工認股，其餘10％則對外公開承銷，預計6～8日公開申購、10日進行抽籤，若以每人限申購張數上限5張計算，投資人最多也有機會喜獲1.05萬元小紅包。