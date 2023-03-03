高虹安揭新竹棒球場大祕寶！林智堅前助理竟轟「自取其辱」 黃揚明挖出「本尊」說法狠打臉

新竹棒球場積水問題引發綠白筆戰，有網友質疑，棒球場改善遙遙無期，高虹安是利用棒球場，轉移關埔空橋議題和學區劃分焦點，對此，高虹安表示，改善期程先前已說明，但可能失焦，她強調3月中廠商就會開始施作，會朝安全、合乎規格2大目標，努力重啟棒球場。

民進黨竹市議員先批新竹市長高虹安稱4000多萬排水工程疑被前市府漏列或刪除，是拿棒球場政治操作，她強調球場排水系統的設計分布在球場各個細設工項中，高虹安當然找不到。

市府發言人施淑婷隨後也新聞稿反駁，消失的工程項目，這是統包商提出細部預算書的缺失，也是監造PCM廠商的缺失，而當時市府並未詳加審核，竟直接核定「刪除排水預算」的預算書，這是再明顯不過的缺失。

施淑婷和楊玲宜隔空交火，引發網友熱烈討論，有網友就質疑，高虹安是利用棒球場，轉移關埔空橋議題和學區劃分焦點，也想問棒球場改善工程何時才會開始？

對此，高虹安表示，有關棒球場改善期程，先前在記者會已有提到，但可能因排水工程遭漏列等事件造成失焦，她也再度說明，市府正朝向盡快重啟棒球場的目標努力，目前與體檢會的委員們已提出幾項改善方案，包含用集切導溝、帶狀抽樣方式，全面改善球場排水。

高虹安說，廠商也已承認缺失，會在不增加任何預算下，將球場土壤、排水改善到合乎規格，也要升級到能打國際賽規格的球場，這部分目前已訂定是在3月中以後，就會開始施作，也有預先溝通請廠商預留施作時間，統包商也開始進行期程規畫。

高虹安也說，市府會朝向安全、合乎規格2大目標，努力重啟棒球場，希望今年可進行改善工程，把12億的公共工程，讓市民早日享受球場真正的功用。

至於楊玲宜批評她是政治操作，卻搞烏龍自取其辱，高虹安則回應，昨天市府已澄清駁斥，其實議員所拿的才是錯誤的資料，希望議員拿資料做政治攻擊時，可以先跟市府確認查證一下，才不會反而自取其辱。