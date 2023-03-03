超商功能性越來越多樣，不只能消費，還可以集點換優惠。全家會員數截至1月底已破1600萬人大關，並攜手百家合作夥伴打造點數生態圈，結合全盈＋PAY跨通路累兌點的特性，使消費者可於全台10萬個特店消費並同時累兌會員點數，8日起更開放14項「公費代收點數折抵」服務，未來水電費等也能到全家繳費並以點數折抵。

根據全家觀察，會員APP「兌點趣」專區中，以點數加價購、折抵消費為最大宗；進一步觀察，在「跨界點數交換」項目中，合作夥伴轉入點數大幅成長，顯見會員點數便利性及多功性融入消費者的日常。全家會員點數可與多家合作夥伴進行點數交換，涵蓋交通旅遊、金融理財、生活購物、閱讀學習、遊戲娛樂等5大面向，可多元兌換為航空哩程、比特幣Coupon券、騎乘金、乘車券與電子雜誌等。

3月8日起，全家會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務，包含停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費(包含勞退、國民年金)、技術士技能檢定費用及監理規費用，皆可於全台4100間實體店舖繳費折抵。