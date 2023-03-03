地震頻傳，危險老舊建築改建刻不容緩，新北市都更處推動危險老舊建築物重建，加碼補助只要民眾申請按獲得核准，可向都更處申請製作危老重建計畫書補助，每案最高可補助5.5萬元，今年度受理申請的期限至10月31日為止。

全國屋齡超過30年老屋達460萬戶，新北約有77萬戶，台灣位處於地震帶，加上土耳其強震歷歷在目，都更刻不容緩。

新北市都更指出，新北市政府持續推動多元都市更新，2019至今已突破669案，是過去20年來總和的4.4倍，其中，危老重建達482案，以板橋區、三重區居多。

都更處指出，針對已經核准的危老重建案，只要以住宅使用為主且所有權人中有自然人，起造人可以向都更處申請製作危老重建計畫書的補助，每案最高可補助5.5萬元，補助從危老案核准後到領得使用執照前均可申請。

都更處長張壽文說，台灣地震頻繁，必須更加提高防災意識，認真檢視房屋的安全性，有安全疑慮的房屋，不能怠於現狀，而危老重建不受面積限制，只要所有權人100％同意，1個半月內即可審查完成，而依危老條例的規定，在今年5月12日以後，危老時程獎勵也會由4％降為2％，屆時超過1400平方公尺的基地才有機會爭取到最高40％的容積獎勵。

新北除了危老重建外，也提供多元重建及整建維護方案，一般都更容積獎勵上限50％，另外更有免費海砂屋鑑定方案、劃定更新地區、危險建築物加速審議、自主更新補助630萬等措施，讓市民重建或整建維護之路更為順利，呼籲危險房屋要及早更新，營造安全美好的新家園。