台北市長蔣萬安3日上午舉行「公辦都更政策升級首發記者會」，宣布「台北市公辦都市更新7599專案計畫」正式上路，公辦都更案第一階段民眾自行整合意願門檻，從原先的90％降至75％。對此民眾黨議員黃瀞瑩表示，放寬門檻確實樂觀其成。

蔣萬安在記者會上表示，為了公辦都更「早進場、擴量能」的市政目標，「台北市公辦都市更新7599專案計畫」自即日起正式啟動，受理申請條件除仍需位於更新地區，且基地面積達2000平方公尺之外，第一階段民眾自行整合意願門檻從90％降至75％，此為第一大加值服務「早進場」，目的是提早投入政府資源，提高都更效率。

黃瀞瑩說，台北市政府今天宣布降低公辦都更第一階段門檻，都更一直以來最難解決的是人的問題，許多民眾對都更感到卻步，是因為過程中有許多的不確定性，對於放寬門檻確實樂觀其成，但也要提醒市府因應都更門檻降低做好人力配置。