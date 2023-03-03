詐騙手法不斷「推陳出新」，加上政府即將普發6000元現金，網路上已出現各種相關詐騙訊息等待民眾上鉤。為防止鄉親受騙，金門縣警察局特別結合各鄉鎮社區樂齡課程進行防詐宣導，搭配趣味的桌遊活動，讓樂齡長者在歡笑中加深防詐意識。

縣警局防詐宣導小組以防詐桌遊活動，讓社區長輩扮演親友、警察、銀行員等不同角色，防止遊戲男主角「老王」上當匯款或交付財物，除讓長輩們可以辨識常遇到的詐騙話術及手法外，更協助攔阻勸導「深陷其中」的被害人回頭，讓阿公、阿嬤們在寓教於樂中獲得防詐騙知識，也紛紛相互提醒「要記住喔！」，成功藉由活潑的互動宣導翻轉傳統宣導方式及警民視角。

縣警局表示，將持續分層分眾宣導，教導民眾防詐知能，提升反詐意識；防制詐騙一直以來都是警方的重點工作，而最有效的方式乃是提升民眾犯罪預防觀念，強化自我防衛意識，才能避免受害，提醒民眾牢記防詐3步驟：「冷靜、查證、報警」，回到家庭與社區中就成為最佳的防詐種子，亦讓宣導效益能持續擴散。