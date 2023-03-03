南投立委補選進入倒數，民進黨副祕書長黃建嘉今表示，這次立委補選是南投縣「非林氏家族」陣營15年來最接近勝利的一次，明天投票，敬請南投鄉親一起用選票推翻「南投土皇帝」的王朝。

黃建嘉說，一個月來，南投人最朗朗上口的兩句話就是「票投林明溱，豪宅送兒孫」、「您的選票就是林明溱的鈔票」，這也是林明溱自己承認過的。林明溱陣營卻用特權強勢拆除布條，不禁讓南投人問林明溱掌權30年，為了自己、為了兒子，還有什麼不敢做的？

黃建嘉指出，林明溱強辯說其兒子林儒彬的縣長特助職位「只是稱呼」，卻被發現林儒彬的名片就大辣辣地印著縣長特助的職稱，名片還特別寫上是「林明溱的兒子」，打著皇太子的名號在外行走。

他說，被人發現縣府公文上有林儒彬參與行政的證據後，又怒轟民進黨「只會抹黑」。林明溱的兒子敢操縱縣府資源，卻又不准議員、人民監督，在林明溱的思想中，真的認為他自己是「南投皇帝」。

黃建嘉質疑，林明溱用自己兒子林儒彬擔任立委辦公室副主任、南投縣黨部主委、縣長特助，南投難道找不到任何「非林氏家族」的年輕人來栽培嗎？全南投的年輕人都沒有林儒彬優秀嗎？

黃建嘉表示，林明溱起初強詞奪理，稱他「一棟」2300萬的豪宅是來自選舉補助款跟存款，結果林家豪宅一棟接著一棟被揭露，林明溱發現無法再次圓謊後，立即改口怒嗆「你們又不是税務機關憑什麼查我」、「有問題自己去查，不要找我麻煩！」這樣的高傲惡劣，跟威權時代有什麼不一樣？

黃建嘉也提到，林明溱掌權30年，南投堆起了一座一座垃圾山，惡臭熏天，縣民苦不堪言；但林明溱卻將垃圾問題推給隔壁的「台中市長」林佳龍。

黃建嘉說，近期林明溱陣營「只拆民進黨的布條，而不拆林明溱的抹黑文宣」，還假稱因為「民進黨都沒有檢舉」。其實南投縣選委會不敢說的是，民進黨支持者已經打了數十通檢舉，但林陣營的數萬條抹黑布條還是樹立在南投的每一條路口、公共設施上，因為連選委會也不敢得罪南投土皇帝。

黃建嘉認為，林明溱在南投「權勢滔天，謊話連篇」，吃定南投縣民，利用自己長期經營的勢力，來維持地方派系的利益，過去掌權30年帶給林家「歐式豪宅」、「特權黑官」、「家族王朝」，卻把「垃圾」、「謊言」、「威權」留給南投。