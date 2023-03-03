韓國總統尹錫悅日前在紀念反日運動的三一節演說時主張日本為夥伴，與過去韓國總統在相關場合的論調大相逕庭。尹錫悅力主與美日合作，但低迷的施政滿意度恐成為絆腳石。

韓聯社報導，尹錫悅1日出席三一獨立運動104週年紀念時發表談話說：「三一獨立運動經歷一個世紀後的當前，日本已從過去的軍國主義侵略者轉變成一個與我們共享普世價值的夥伴。」

「今天韓日在安全與經濟等議題合作，我們也一同努力應對全球挑戰。」

發生於1919年3月1日、日本殖民朝鮮半島時期的三一獨立運動」，當時高呼韓國獨立的浪潮席捲整個朝鮮半島，引發各地的大規模反日示威和武裝起義，是韓國近現代史規模最大的全民反日救國運動。尹錫悅在紀念反日場合發表親日談話，引來在野抨擊。

韓國「中央日報」（Korea JoongAng Daily）指出，紀念三一運動談話通常是韓國總統發表嚴厲措辭藉以要求日本就殖民道歉與反省的場合，這次尹錫悅的談話只5分多鐘，比多數歷任總統都短，也沒直接提及諸如日本戰時強徵慰安婦與強迫勞動等歷史問題。

反觀前總統文在寅2018年3月1日發表任內首度的三一運動紀念演講，提及慰安婦時使用「違反人道罪」等重話，還呼籲日本應「真誠面對歷史真相與正義」。

「外交家」（The Diplomat）雜誌網站指出，2022年5月上任以來，尹錫悅就不斷提出修復韓日關係的必要性。為彰顯與東京合作，他在去年前往紐約出席聯合國大會期間與日本首相岸田文雄舉行非正式會談。

韓日之間近年為二戰時日本強徵並迫害韓國勞工賠償問題齟齬。東京要首爾解決韓國最高法院下令日本企業須賠償的判決，然而韓國政府無權撤銷最高法院判決，雙方歧見難解。不過尹錫悅政府主動採取措施平息東京不滿，認為應加強與東京合作以有效應對北韓的飛彈即核武威脅。

日本時報（Japan Times）指出，前總統文在寅任內因二戰強迫勞動問題導致韓日關係跌至多年來新低。尹錫悅上任後大力支持改善與日本關係，承諾秉持「面向未來」處理兩國關係。

北韓去年試射飛彈次數創新高且今年很可能恢復核試，尹錫悅、岸田與共同盟友華府都推動三方建立更好的關係共同應對北韓威脅、協助美國的印太戰略。日本官員雖讚揚尹錫悅推動改善日韓關係，但有鑑韓國大眾對尹錫悅的反應存有不確定性，使日方對彼此取得突破的可能性保持審慎。

華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）亞洲計畫負責人金秀美（Sue Mi Terry）表示，雖然她對韓日高層與國會近期一系列會談後兩國改善關係持樂觀態度，但若無公眾支持，任何協議即便達成也會夭折。

曾任職於美國中央情報局（CIA）的金秀美說：「即便能達成某種程度的協議...也需要大眾買單才行。我們一次又一次看到日韓想改善關係、也端出一些協議後，因大眾反對而受阻。這些以往都有過。」

日本時報認為，尹錫悅政府想推動韓日改善關係的另一罩門在於他支持率低迷。據公廣的韓國放送公社（KBS）近期一份民調，59.6%的受訪者反對尹錫悅向日本示好的方針，僅33.3%支持。

韓聯社報導，韓國國內4家民調機構2日發布一項共同製作的民調顯示，尹錫悅施政滿意度僅37%，不滿意者達51%。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）日本事務專家史密斯（Sheila Smith）說：「雖然他的施政團隊試著穿針引線，但尹錫悅沒有太多操作空間，此外也得看日本能否幫點忙。」