「2023雙北城市馬拉松」將於3月5日登場，活動從台北市政府起跑，終點於新北市政府市民廣場。新北市交通局表示，板橋區縣民大道由華翠橋至新站路段於當天自0時至12時實施交通管制，禁止車輛通行及停放，請用路人遵循員警指揮，提早改道。

「2023雙北城市馬拉松」本周日登場，賽道經北市仁愛路、金山南路、新生高架、市民高架道路及雙北河濱自行車道、板橋區縣民大道至新北市政府市民廣場終點。

交通局表示，縣民大道由新站路至華翠橋路段(台北市方向)自5日凌晨0時至12時實施交通管制，禁止車輛通行，且南北向車輛也不得穿越縣民大道，請用路人改由雙十路、民生高架陸橋、新府路通行。

交通局指出，當日路線行經活動管制路段的台北客運604、651、657、667、藍32、藍17、橘5，以及指南客運813、三重客運805、首都客運99、淡水客運963、947等市區公車分別於縣民大道口、新民里、漢生路、漢生郵局、中山國中、華翠大橋、玉光里、民生路橋、雙玉里、雙十路口、太和路口、海山天下社區、新北市政府等13個站位暫不停靠，搭車的乘客請改由提前或延後站位上下車。

交通局表示，賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將逕行移置拖吊，各重要交叉路口由員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，將視比賽情況盡早解除。