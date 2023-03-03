香港信報報導，深成指先漲後跌，最多漲46點或0.39％，最高至11,895點，最多跌79點或0.67％，最低至11,770點，半日收盤報11,826點，跌23點或0.2％，成交額為3,083.33億元。

滬深300指數收報4,118點，漲1點或0.03％，創業板指數收報2,417點，跌不足1點或0.04％。

各類股個別發展，酒店旅遊、電力、房地產、石油股靠穩，有色金屬、鋼鐵、化工、水泥、金融股偏軟。

滬指半日跌22點 深成指跌104點
滬指四連跌 低收9點
滬指半日漲19點 深成指漲102點
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