大陸股市半日個別發展。上證指數窄幅震盪，最多漲13點或0.4％，最高至3,323點，最多跌8點或0.24％，最低至3,302點，半日收盤報3,316點，漲5點或0.17％，成交額為人民幣（下同）2,359.64億元。