香港信報報導，深成指先漲後跌，最多漲46點或0.39％，最高至11,895點，最多跌79點或0.67％，最低至11,770點，半日收盤報11,826點，跌23點或0.2％，成交額為3,083.33億元。
滬深300指數收報4,118點，漲1點或0.03％，創業板指數收報2,417點，跌不足1點或0.04％。
各類股個別發展，酒店旅遊、電力、房地產、石油股靠穩，有色金屬、鋼鐵、化工、水泥、金融股偏軟。
大陸股市半日個別發展。上證指數窄幅震盪，最多漲13點或0.4％，最高至3,323點，最多跌8點或0.24％，最低至3,302點，半日收盤報3,316點，漲5點或0.17％，成交額為人民幣（下同）2,359.64億元。
香港信報報導，深成指先漲後跌，最多漲46點或0.39％，最高至11,895點，最多跌79點或0.67％，最低至11,770點，半日收盤報11,826點，跌23點或0.2％，成交額為3,083.33億元。
滬深300指數收報4,118點，漲1點或0.03％，創業板指數收報2,417點，跌不足1點或0.04％。
各類股個別發展，酒店旅遊、電力、房地產、石油股靠穩，有色金屬、鋼鐵、化工、水泥、金融股偏軟。
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