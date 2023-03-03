下周一（3月6日）是24節氣中的「驚蟄」，命理師柯柏成在臉書上指出，這天是一年之中「送小人」的最佳時間點，也特別傳授3招送小人方法，包括道教魘勝術打小人、「祭白虎」儀式和利用月亮送小人，只要照著步驟做，就可避免在職場中犯小人，事業上受到阻礙。

柯柏成表示，傳統上驚蟄（3月6日）是一年裡面送小人的最佳時間點，因此香港在這天會去鵝頸橋下打小人，而這是道教魘勝術的一種，作法是用白紙剪小人5張，畫上五官後，當天在房間或家裡陽台，將紙人放在地板上用拖鞋拍打，最好選用木質拖鞋，打到盡興後再用腳踩幾下，拿到戶外用火燒掉灰燼，埋在草叢或泥巴中。

柯柏成指出，因為鵝頸橋下的婆婆已經準備好全套SOP，拍打時也會念念有詞，可省掉一些準備材料時間功夫，但不建議在小人身上寫真實姓名，在大部分的狀況下可知道姓名的真小人只是冰山一角，真正難對付的都是處在暗地的小人。另外，也提到民俗上「祭白虎」也是送小人的儀式，但這就要到宮廟土地神祇的地方參加由廟方主辦的法事。

柯柏成說，另一個做法則是，由於驚蟄這天正好是月圓十五的日子，建議如晚上有機會看到月亮，可準備一張黃色的紙，用簽字筆寫上自己的名字，也特別強調「只要名字就好」，接著到戶外公園處，將寫名字的那一面對向月亮，觀想月亮的光華灑滿全身，之後對折向東南西北各走7步回到原地，順序千萬不可搞錯，完成後把紙片埋在附近，時效短則7日長則1個月，就會感覺到自己的小人漸漸變少，貴人漸漸出現。

柯柏成提醒，有一件事更為要緊，並引用《無量壽經》上說：「善護口業，不譏他過」，稱要避免自己成為別人的小人，別人的是非與自己無關，不要去談論及流傳，「先讓自己不會變成別人的小人，才會讓自己的小人減少。」