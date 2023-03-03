行政院長今赴立法院報告疫後特別預算案並備質詢，而普發現金的進度備受矚目，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，照正常程序，今天質詢後，下禮拜一、三、四付委審查、院長主持朝野協商，法定1個月冷凍期，除非排除冷凍期才有機會提早發現金。

柯建銘透露，假如委員會審查完有共識、排除冷凍期、提早表決，才有可能提早發放表決，否則還是落在4月中左右。

他分析，即便4月11號通過，總統也要公告3天，那也差不多4月中，政院做好所有準備，時間到馬上處理，呼籲在野黨能夠排除朝野協商冷凍期，提早處理讓大家提早到手。