由情侶檔劉冠廷、孫可芳主演的舞台劇《呼吸》，講述劉冠廷主動提議想當爸，女友孫可芳卻懼怕生小孩，當場暴走引發爭執。因外國劇本轉譯保留大量髒話，劉冠廷坦言乍看的確有嚇到，但排練後理解角色心境，反而覺得台詞符合當下心情。孫可芳則不擔心爆粗口，練習把髒話說得更口語，「（我飾演的）高知識份子也會罵髒話，我們都在努力讓台詞不要太像翻譯語言，而要更日常。」

除了大膽說髒字，《呼吸》還有18禁台詞與私密場面，孫可芳大尺度演出主動求愛劉冠廷情節，因為劇本很坦誠地討論這個議題，2人演來不尷尬，聽起來私密的台詞也變得很日常，「例如『我們來做愛吧』我覺得這算是很正常的話，不會覺得私密或特別奇怪。」倒是因為劇中有許多黑色幽默，惹得情侶倆常笑場。

16個場次已經全數完售，反而讓劉冠廷感到壓力，重回劇場他加倍努力，「對我來說是一個極大的挑戰，幾乎都要忘了如何在在舞臺上表演，身體的展現、聲音的表達需要重新訓練，再加上這個劇本大量的對話，真的需要投注很多時間以及精力。」孫可芳也接受表演課讓自己重新「回神」，「老師更精準看到我們演過很多影視之後回到劇場，所需要做的一些改變跟努力，的確劇場跟影視表演是完全不一樣的兩件事情。」

《呼吸》是四把椅子劇團繼《好事清單》開展「在地轉譯」創作路線後，再次搬演劇作家麥克米倫的生涯重要劇作，由藝術總監許哲彬親自執導，劉冠廷與孫可芳共演，藉由一段詩意且動人的簡單愛情故事，帶領觀眾看見當代都市青年的人生掙扎、揭開中產階級知識份子的深層焦慮。3月4日起至3月19日將於臺北表演藝術中心連演16場，目前全數完售。