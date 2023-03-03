美國政府為了打擊大陸發展高科技的速度與軍事實力，對其先進晶片設下嚴格出口管制措施，且美國為了搶回半導體製造的主導權，推出晶片法案大力補助在美設廠的晶片公司。有專家警告，晶片法案與晶片制裁是重新走上大陸撒幣失敗的老路，且美國很難將大陸排除在全球半導體供應鏈之外，例如，美國企業可以透過空殼公司向華為的空殼公司銷售產品。

約翰霍普金斯大學國際研究學院研究助理Zhuoran Li投書外交家雜誌，分析美中晶片大戰的未來與影響，其中他談到，晶片法案與晶片制裁對美國的負面衝擊，包括大陸在全球半導體市場扮演關鍵角色，很難將其排除在供應鏈之外。

Zhuoran Li說：「一個簡單的例子，美國企業可以透過空殼公司向華為的空殼公司銷售產品，藉此保持聯繫。」

此外，Zhuoran Li表示，美國政府推出法案優惠在當地生產的企業，將導致供應鏈去美國化，甚至影響競爭力。此外，從過去大陸砸錢補助半導體的經驗可以發現，挑選特定產業或企業進行補助，會造成龐大的浪費，甚至出現嚴重的貪汙危機，反而傷害產業發展。

Zhuoran Li認為，目前美國頂尖的科技巨頭沒有一間是靠政府的經濟計畫取得成功的，只有透過公開市場與自由競爭才能不斷突破，「美國不應該被大陸鉅額的投資計劃嚇到，盲目跟隨大陸的行動，開始提供企業鉅額補貼。」