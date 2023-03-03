一名網友因經濟困頓，帶著妻孩借住朋友家，對方每個月外出旅遊時，他就自行翻冰箱煮飯，就連對方買6箱泡麵，他看到後也直接拿走一箱，朋友最後要求他搬走，也不要求付租金，他卻說「看清什麼才是所謂的好朋友」；文章隨即引發撻伐，網友怒罵「寄生朋友，軟土深掘，真的好意思」。

該網友在臉書「匿名公社」發文，去年1月他因經濟困頓借住朋友家一個月，對方是他熟識30年、從國小就認識的朋友，他的妻子與對方妻子都是柬埔寨人，兩家一直很和睦，但原PO說去年5月起，對方的態度開始大變，他因為沒錢吃飯都與朋友搭伙，但朋友每個月去旅遊2、3天，他的妻子就用冰箱翻食物，某次煮了螃蟹牛排遭對方抱怨。

原PO還說某次是朋友買了6箱泡麵，他看到後馬上把一箱拿走，也遭朋友抱怨，此外他向朋友借12萬做生意，直到生意有起色後就被朋友要求搬出去，對方說這段時間的房租、水電都不要求他出，他則回「呃…我就是因為沒錢才來住你家的啊，是要我怎麼出錢？反正勸各位真的不要寄人籬下，不然你們也會看清什麼才是所謂的好朋友」。

其他網友留言「你朋友照顧你3個月真的很可憐，吃別人的好像別人應該給的一樣」、「你才是你朋友的噩夢吧」、「寄生朋友，連問都沒問直接拿走人家一箱泡麵」、「等等，不是說好1個月，都寄居超過3個月了，還一直拿人家的東西，好意思喔」、「難道你都沒覺得你們很不要臉」。