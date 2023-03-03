台灣大董事長蔡明忠於MWC展期間除深度參觀諾基亞展區外，特別至聯發科以「Brilliant Technology for Everyday Life」為主題的展區觀摩，並在聯發科技總經理陳冠州以及財務長暨公司發言人顧大為的接待說明下，一連參觀衛星通訊、天璣5G行動平台、行動運算和Wi-Fi 7無線連網技術等最新進展。蔡明忠讚許聯發科為世界開啟通天遁地的全聯網時代，特別是聯發科技全球首次展出的3GPP 5G非地面網路(Non-Terrestrial Networks, NTN) 衛星通訊技術應用，讓5G跟衛星通訊技術能導入更多裝置與設備，5G邁向太空，衛星影音通訊也不再是想像。

台灣大總經理林之晨表示，隨衛星通訊技術發展成熟，將有更多衛星手機問世，通訊生活跳脫地面基地台的限制，支援全球行動傳訊功能，進一步實現全球連網，穿戴裝置將Always Connected，創造下一個B5G紀元。未來電信商可以結合行動通訊及衛星通訊，達到全球無縫覆蓋，透過訂閱制衛星通訊服務，應用範圍可擴大至山海區災難救援、飛機、無人機等，展現出超智慧、超空間、超高速等通訊特性，衍生更多海陸空等創新的商業應用情境。

在手機平台部分，聯發科現場展示5G旗艦晶片天璣9200，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，聯發科致力開發天璣5G晶片，成就5G高速連網的暢快體驗，擁有優異電池續航力及光線追蹤技術，將大幅提升民眾娛樂視聽體驗，台灣大引進多款採用天璣5G晶片手機，搭配台灣大Disney+、OP響樂生活等獨門方案，消費者行動娛樂生活體驗再升級。