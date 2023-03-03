分析師認為，日本走高沒有意外，因可望受益於中國大陸景氣復甦。同時，陸客赴日觀光也對日本經濟成長有幫助。不過，日股3日漲幅過猛，美國未來升息狀況也要再留意。

大型類股中，迅銷大漲3.37%，因旗下Uniqlo服飾品牌2月同店銷售金額，年增21%。同時，藥廠第一三共大漲4.24%，半導體材料製造業者信越化學也漲2.54%。

日本海運3傑中，川崎汽船漲0.31%，日本郵船漲0.06%，商船三井也漲0.28%。汽車族群的豐田漲1.15%，本田漲1.58%，日產也漲1.76%。